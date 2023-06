WEER. In Zonhoven bewolking vanochtend

Extrema Outdoor loopt stilaan op zijn einde, maar “alle verwachtin­gen zijn ingelost!”

Maar liefst 70.000 festivalgangers trokken dit weekend naar recreatiedomein De Plas in Houthalen-Helchteren om daar te genieten van hét festival voor de technoliefhebber. De twaalfde editie van Extrema Outdoor loopt stilaan op zijn einde, maar niet zonder er deze laatste festivaldag nog een lap op te geven. Met opvallende outfits, zotte dansmoves, en kleppers van DJ’s, blikken we terug op een geslaagd weekend: “Hierna vallen we weer in een zwart gat!”