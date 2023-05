WEER. Heldere ochtend in Zonhoven

Bestuurder (19) komt om het leven na klap tegen brugpijler in Genk

Er is in de nacht van zondag op maandag een dodelijk ongeval gebeurd in de scherpe bocht op de Hengelhoefstraat op het industrieterrein Genk-Noord. Een wagen raakte van de baan en botste tegen een pijler van de brug op de E314. De lokale politie CARMA kwam ter plaatse en bevestigt dat de bestuurder, een 19-jarige man, de klap niet overleefde.