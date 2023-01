Vrouw riskeert 3 maanden cel met uitstel voor dodelijk ongeval in Zonhoven

ZonhovenEen vrouw moest zich vrijdag in de Hasseltse politierechtbank verantwoorden voor een dodelijke aanrijding met een 76-jarige fietser in Zonhoven. Het openbaar ministerie vorderde voor het onopzettelijke doden van de man en het niet verlenen van voorrang aan de fietser een celstraf van drie maanden met uitstel, een rijverbod en het verplicht afleggen van de praktische, theoretische, medische en psychologische proeven.

De aanrijding gebeurde op 12 februari 2022 rond 13.15 uur ter hoogte van de Genkerbaan in Zonhoven. De vrouw wilde met haar wagen de Genkerbaan linksaf indraaien, maar had de fietser uit de tegenovergestelde richting niet gezien. “Ik begrijp nog altijd niet waarom ik de man niet gezien heb. Ik denk dat ik door de zon verblind was. Ik weet het niet. Omstaanders en politie zeiden me nog dat het met de man goed zou komen, omdat hij gewoon zwaargewond was”, aldus de vrouw die duidelijk met een schuldgevoel zat.

Complicaties bij het slachtoffer

Er was na de aanrijding absoluut geen sprake van levensgevaar. Bij het slachtoffer, die in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder lag, traden echter complicaties op. Hij kreeg ernstige medische problemen door een bloedklonter. Volgens de politierechter en de aanklager overleed de zeventiger zes dagen later aan een embolie. De beklaagde stond elke dag telefonisch in contact met de echtgenote van de fietser om naar zijn toestand te informeren. “Dat waren de moeilijkste telefoons uit mijn leven. Iedere dag spelen die beelden van het ongeval zich in mijn hoofd af”, aldus de vrouw die psychologische hulp zocht om het voorval te kunnen verwerken.

Aan de zijde van de burgerlijke partij was er niemand in de rechtbank aanwezig. “Ik meen toch dat beklaagde drie of vier seconden geduld had moeten hebben toen ze afdraaide. Ze was bijzonder onvoorzichtig. Uiteraard doet men dat niet met opzet. Er zijn zovelen gejaagd in het verkeer”, aldus de procureur. “In het verkeer moet je tegenwoordig ogen met staarten hebben. We zijn geen supermannen. Het is rap gebeurd”, zei de politierechter die op 17 februari uitspraak doet. De verdediging vroeg mildheid aan de rechtbank.

