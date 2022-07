Vlaams minister Lydia Peeters pompt 500.000 euro in veiligere gewestweg rond Kerkplein Zonhoven

Concreet wordt de strook tussen het kruispunt van het Kerkplein (Timmers) en de Dijkbeemdenweg opnieuw volledig aangepakt. Daarvoor wordt nu een projectnota opgestart, in samenwerking met het studiebureau Sweco. “We adviseren voor deze strook een snelheidsregime van 30 km per uur met fietssuggestiestroken. Deze stroken worden duidelijk gesignaleerd en komen op de weg in plaats van naast de weg zoals nog het geval is. Auto’s gaan op deze strook slechts uitzonderlijk nog fietsers inhalen. Ook de bus zal in de toekomst op de weg zelf halteren. Het is een reeks van maatregelen die samen met een slimme herinrichting de snelheid in ons centrum zal afremmen”, verduidelijkt schepen Frederick Vandeput (Open Vld).