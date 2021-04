Uitslaande brand legt bowling Champion in Zonhoven helemaal in de as: “Mooie herinneringen in vlammen opgegaan”

Metershoge vlammen teisterde in de nacht van zaterdag op zondag de bowlingzaak in Zonhoven. “Bij aankomst merkten we meteen de ernst van de situatie”, vertelt commandant Bert Swijsen van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “De vlammen sloegen al door het dak en de haard was moeilijk te bedwingen. In het pand zitten verschillende bedrijven en ook de dakconstructie liep door over de verschillende bedrijven. We hebben dan telkens in het dak en in de wanden openingen gemaakt om het vuur tegen te houden. Dat is ons uiteindelijk gelukt, waardoor we alsnog een deel van het gebouw konden vrijwaren. Er vielen geen gewonden.”