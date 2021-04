Uitslaande brand legt bowling Champion in Zonhoven helemaal in de as: geen gewonden, ook schade in aanpalende zaken

ZonhovenEen uitslaande brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag de bowling Champion in Zonhoven volledig in de as gelegd. Niemand raakte gewond.

De brand is omstreeks middernacht uitgebroken in het pand in de Zavelstraat in Zonhoven. De vuurzee was immens en de brandweerkorpsen hadden vier uur nodig om de vlammen onder controle te krijgen. Er zijn in elk geval geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brandweer is nog volop aan het nablussen.

“We merkten bij aankomst meteen de ernst van de situatie”, zegt commandant Bert Swijsen van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “De vlammen sloegen al door het dak en de haard was moeilijk te bedwingen. In het pand zitten verschillende bedrijven en ook de dakconstructie liep door over de verschillende bedrijven. We hebben dan telkens in het dak en in de wanden openingen gemaakt om het vuur tegen te houden. Dat is ons uiteindelijk gelukt en zo hebben we een deel van het gebouw kunnen vrijwaren”, zegt Bert Swijsen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De bowling is totaal verwoest. Het naastgelegen maatwerkbedrijf ROBAX heeft geen schade. Ook het gebouw van de christelijke gemeenschap SamenKerk, dat er eveneens vlak naast ligt, is zo goed als gevrijwaard.