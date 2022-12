Twee zwaargewonden nadat LGP-tank vuur vat in Zonhoven

Houthalen-Helchteren “Bevalling ingeleid zodat hij ons dochtertje nog zou zien”: jonge papa overleden na agressieve hersentu­mor

In januari kregen Shelsey (26) en Bregt (28) uit Houthalen-Helchteren het heuglijke nieuws dat ze een dochtertje zouden krijgen. Enkele maanden later belandde het koppel in de hel: Bregt had een agressieve hersentumor. De bevalling werd nog vervroegd zodat hij zijn dochtertje zeker nog zou zien. Bregt vocht nog vier maanden langer, maar verloor de strijd vorige week. “Ik zal blijven vertellen hoe geweldig papa Bregt was", zegt Shelsey.

16:25