Twee verdachten geven zich aan na steekpartij die jonge vader (22) het leven kost

Heusden-Zolder Dertiger naar de gevangenis nadat hij contactver­bod blijft negeren

19 februari Een 30-jarige man uit Heusden-Zolder is veroordeeld tot veertig maanden cel voor brandstichting in het voertuig van de nieuwe vriend van zijn ex, het dragen van een slagersmes, het uiten van bedreigingen en de maandenlange belaging van zijn ex. Een contactverbod maakte niet de minste indruk op de man.