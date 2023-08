Van frauduleu­ze advocaten tot assisenpro­ces met hoogste aantal beschuldig­den: deze zaken staan op de agenda in rechtban­ken van Hasselt en Tongeren

Advocaten, rechters en beklaagden: ze trekken dit najaar weer allemaal naar de rechtbanken van Hasselt en Tongeren. Op de beklaagdenbank zal onder meer een voormalig advocatenkoppel plaatsnemen dat zich moet verantwoorden voor grootschalige fraude. Het assisenproces rond de ‘martelmoord’ op Hilal Makthout, dat in november in Tongeren van start gaat, telt zelfs het grootst aantal beschuldigden ooit in België. Wij lijsten de interessantste strafzaken voor de komende maanden alvast even voor je op.