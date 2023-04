Politie LRH stelt twee inbraken vast in Zonhoven

Verkeersinfo Kwartier file op E314 vanaf Houthalen-Helchteren richting Lummen door ongeval ter hoogte van Zolder

Er is een ongeval gebeurd op de E314 ter hoogte van Zolder richting Lummen. Het verkeer moet over de pechstrook. Het is momenteel 16 minuten aanschuiven vanaf Houthalen-Helchteren.