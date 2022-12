Politie LRH onderschept 503 snelheidsduivels tijdens controle in Zonhoven en Diepenbeek

In totaal werden 2.873 bestuurders gecontroleerd. Van hen reden 503 bestuurders te snel. Zo reden 2 bestuurders 68 kilometer per uur en 69 kilometer per uur in een zone waar er maximum 30 kilometer gereden mag worden. Daarbovenop reden 2 andere bestuurders een snelheid van 121 kilometer per uur en 119 kilometer per uur in een zone 70. Een beginnend bestuurder werd onderschept met een snelheid van 112 kilometer in een zone 70. Deze bestuurders moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren.