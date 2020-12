Politie legt lockdownfeestje met negen jongeren stil in Zonhoven

Pelt Oud-sche­pen Carine Van Gerven (54) koos volop voor leven als fotografe: “Kost momenteel meer dan het opbrengt, maar je moet voor je dromen gaan”

4 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Een jaar waarin de Peltse oud-schepen Carine Van Gerven (54) haar naam vestigde in de wereld van de fotografie, met haar werk dat in een kunstgalerij in Saint-Tropez tussen dat van Marc Lagrange en Delphine Boël te bewonderen was. “Mijn leven is volledig aan het veranderen. Je moet vol voor je dromen gaan, ook al kan ik er voorlopig niet van leven.”