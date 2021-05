Oud-militair op La Boum 2 is Zonhovens raadslid Jean-Paul Briers (64): “Ik moest ons democratisch recht om samen te komen verdedigen”

HLN Drive Deze automerken stoppen binnenkort met verbran­dings­mo­to­ren

29 april Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk of Japan, willen vanaf 2030 of later een verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. Hier in België krijgen vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens nog een fiscaal voordeel. Consumentenorganisatie Testaankoop berekende dan weer dat elektrisch rijden vanaf 2025 goedkoper zal zijn dan rijden op benzine of diesel. Ook de automerken volgen en stellen steeds vaker een einddatum. HLN Drive maakt een overzicht.