Op huizenjacht in...Zonhoven: “Groene parel waar je niet snel woningen onder 300.000 euro vindt”

Zonhoven is een gemeente in Limburg ten noorden van de provinciehoofdstad Hasselt aan de grens van Houthalen-Helchteren, Genk en Heusden-Zolder. Zo’n 21.000 inwoners wonen in de gemeente, waarvan maar liefst de helft in het centrum vertoeft (dat binnenkort ook nog een groene metamorfose zal ondergaan). De overige bevolking woont verspreid over drie andere plaatsen in Zonhoven: Halveweg, Terdonk en Termolen. Allemaal genieten de inwoners van heel wat voordelen. Denk aan de vlakbij gelegen natuurgebieden waaronder De Teut en De Holsteen, een goede verbinding met de autosnelwegen én een gezellige sfeer in het hart van de gemeente.