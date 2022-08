Op bezoek in Zonhoven, de natste plek van Vlaanderen: “Nat? Heb je mijn gras al eens goed bekeken? We springen een gat in de lucht bij elk druppeltje regen”

Limburg Limburgse bedrijven geloven in duurzaam­heid

Ondanks pandemieën, schaarste- en prijscrisissen en een dreigende recessie blijft duurzaamheid een thema dat niet meer weg te denken is voor al wie vandaag een bedrijf aanstuurt. Reeds 3 op 10 van alle Limburgse bedrijven zetten concrete duurzaamheidsdoelstellingen met een timing voorop. En hoewel de omvang van bedrijven zeker mee bepalend is in de mate dat duurzaamheid een uitdaging vormt, staat het thema ook bij kmo’s steeds meer op de agenda. Twee op drie Limburgse ondernemers zijn er (sterk) van overtuigd dat duurzaamheidsinspanningen op lange termijn zullen lonen. Dat blijkt uit een onderzoek dat VKW Limburg en UNIZO Limburg uitvoerden bij 400 Limburgse bedrijven en dat kadert in een ruimer internationaal onderzoek van Maastricht University en Trinity College in Dublin.

12 augustus