Ook WK-evenement in Limburg afgelast: “Te weinig interesse”

“We hadden er graag samen een groot feest van gemaakt, maar wegens weinig interesse hebben we nu besloten om het evenement te annuleren. Iedereen die al een kaart heeft gekocht, krijgt zijn geld terug bij het inleveren van de kaart”, laten de cafés Quint en het Martenhuys via sociale media weten. Voetbalfans kunnen nog terecht bij de cafés om de matchen van de Rode Duivels te volgen, maar dus niet in zaal De Kwint.

Ook de organisator van ‘Festival Da Copa’ in Hasselt hoopt nog heel wat meer tickets te verkopen. “In het verleden trokken we liefst 10.000 bezoekers naar het Kolonel Dusartplein voor de WK-gekte en dat zal dit jaar sowieso anders zijn in de Tiendschuur in Herkenrode (omdat Winterland Hasselt op het Dusartplein doorgaat, red.)”, vertelt organisator Birger Vandael. Hoe dan ook willen we diezelfde sfeer en ambiance creëren en dat zal niet lukken met maar een halfvolle zaal. ‘Festival Da Copa’ wordt dus een succesvolle editie, ofwel gaat die dit jaar niet door. We hopen dat de Rode Duivels komende vrijdag nog een goede prestatie neerzetten en dat de fans wakkerschieten en hun ticket bestellen. Na het weekend hakken we de knoop door.”