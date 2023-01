Nederlander lost schulden af met handeltje in drugs, maar zware voet verraadt hem: 20 maanden cel

De man zit al sinds zijn onderschepping in voorhechtenis. In België beschikt hij nog over een blanco strafblad, maar in Nederland liep de veertiger al een veroordeling tot drie jaar cel op voor drugsdelicten. Toen de verdachte werd tegengehouden bij een verkeerscontrole in Zonhoven, zagen de agenten een joint in de middenconsole liggen. Daarop onderzochten ze de hele auto, met de vondst van ketamine en lsd tot gevolg. De verdachte zei dat hij die moest afleveren in Zonhoven. Hij was actief als drugsrunner, omdat hij schulden had opgebouwd.