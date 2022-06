Na decennia onduidelijkheid: gemeente Zonhoven hijst eindelijk officiële vlag

In de beginjaren van de Belgische onafhankelijkheid werd verplicht dat elke gemeente een officieel wapenschild moest hebben, zo ook Zonhoven. In 1838 was het zover: op het originele wapenschild van Zonhoven prijkte een gele zon op helderblauwe achtergrond. In de loop van de geschiedenis werd dit zonnetje enkele keren creatief hertekend, “maar dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn”, benadrukt burgemeester De Raeve. “Een wapenschild of gemeentelijke vlag is een officieel stuk en de afbeelding moet exact overeenstemmen met de beschrijving ervan.”