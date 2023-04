Minister Diependaele geeft premie van 150.000 euro voor dakrenovatie van Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal: “Werken starten deze zomer”

Update Kleuter (3) doolt alleen rond in park nadat kinderop­vang haar vergeet na buitenspe­len: “Pas opgemerkt toen papa haar kwam ophalen”

In Genk is jeugdwerking Grabbel & Co een driejarig kind vergeten in het park achter Jeugdcentrum Rondpunt 26. Het incident gebeurde na een buitenspeelactiviteit. De monitoren zagen hun fout pas in toen de vader de kleuter kwam ophalen. “Maandag gaf ik al een opmerking inzake veiligheid. Dinsdag werd mijn gevoel helaas bevestigd”, vertelt Anna, de mama van het meisje. In het park ligt een grote vijver.