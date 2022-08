Kapotte fiets of huishoudapparatuur? Kom op 7 september naar Repair Café Zonhoven

Heusden-Zolder Tweede incident in maand tijd aan Velodroom in Zolder, maar schade lijkt mee te vallen: “Dit gebeurt nu eenmaal op een werf”

Voor de tweede keer in een maand tijd heeft een werfincident plaatsgevonden aan de Velodroom in Zolder, dit keer zou het om een probleem met een dakspant gaan. Men bekijkt nu wat er precies is misgelopen en hoe het kan worden opgelost. Het sportcomplex, met een overdekte wielerpiste van olympische allure, moet in het voorjaar van 2023 de deuren openen. Wat de impact van het laatste incident zal zijn, moet nog blijken.

7 augustus