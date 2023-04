Jumbo sluit met Zonhoven voor het eerst een Belgische winkel, wel nieuwe vestigingen gepland

“Hij weigerde zijn kaarten te tonen... en reed daarna om zijn revolver”: razende pokerspe­ler opent het vuur op ‘dealer’

“Ik heb geschoten om hem pijn te doen, niet om hem te doden”, vertelde een 67-jarige man in tranen aan de Hasseltse rechtbank. Tijdens een pokertoernooi ging de zestiger volledig door het lint. Zijn doelwit: de ‘dealer’ van het spel. Die kreeg kogels in het lijf en overleefde het ternauwernood. “Als je blijft schieten terwijl iemand wegduikt, is dat duidelijk poging tot moord”, stelt de procureur, die 10 jaar cel vraagt. Relaas van een hallucinant avondje poker.