Jumbo gaat strijd tegen eenzaamheid aan met eerste ‘kletskassa’ in Limburg: “Kwartier of zelfs halfuur babbelen omdat je er nood aan hebt? Hier kan dat”

ZonhovenWie een winkelbezoekje aan Jumbo in Zonhoven brengt, kan voortaan kiezen om af te rekenen bij de ‘Kletskassa’. Klanten kunnen daar hun boodschappen afrekenen én tegelijk een gezellig babbeltje slaan met de man of vrouw achter de kassa. “Op die manier willen we eenzaamheid bij onze klanten op een laagdrempelige manier verminderen en voorkomen”, aldus de winkelketen, die intussen drie kletskassa’s telt. Het is de eerste van zijn soort in de provincie.

Na het succes van de eerste Belgische ‘Kletskassa’ in de Jumbo van Balen, openen nu ook de winkels in het West-Vlaamse Kuurne én in het Limburgse Zonhoven de speciale kassa. Die is er niet enkel om de klanten met een glimlach te bedienen, maar vooral om eenzaamheid te verminderen. “Al heel wat klanten reageren positief op de ‘Kletskassa’”, vertelt Daphne Indeherberge als Assistent Teamleider van de Kassa, Servicebalie en Goederen (KSG) bij Jumbo. “Sommige van hen hebben echt nood aan een babbel. Dat zijn overigens niet enkel klanten van een oudere generatie. Ook jongeren of klanten van middelbare leeftijd komen bij de ‘Kletskassa’ langs.”

Geen gehaast

De Zonhovense klanten konden donderdagochtend dan ook op een feestelijke opening van de tweede ‘Kletskassa’ in België rekenen, inclusief gratis tompouces. Maar of de klanten ook echt de tijd krijgen om dat babbeltje te slaan? “Zeker en vast”, zegt Indeherberge. “Raak je bijvoorbeeld een kwartier of zelfs een halfuur aan de praat, dan doen we gewoon een tweede kassa open. Die tweede kassa is een ‘standaard’ kassa en op die manier hoeft de klant zich aan de ‘Kletskassa’ niet te haasten. Zo garanderen we de kwaliteit van het concept en zorgen we ervoor dat onze klant rustig zijn of haar verhaal kan doen. Daarvoor hebben we trouwens ook genoeg personeel.”

De tweede Kletskassa van Jumbo België werd vandaag feestelijk geopend door de eerste klant in Jumbo Zonhoven.

Winkel als ontmoetingsplek

Ook Sanne van Aalst, filiaalmanager van Jumbo Zonhoven, reageert enthousiast op het initiatief. “Onze winkels zijn voor veel mensen een ontmoetingsplek. Door als supermarktketen die rol in te vullen, kunnen we een belangrijk steentje bijdragen aan de samenleving. Op die manier stellen we de klant centraal en bieden de Kletskassa’s ons de kans om elke dag opnieuw de klant te voorzien van de beste service.”

Niet alleen voor de klanten, maar ook voor de Jumbo-medewerkers is de ‘Kletskassa’ een mooi initiatief. “Ons personeel is alvast heel enthousiast over dit concept”, stelt van Aalst. “Ze kijken er al naar uit om gesprekken aan te gaan met de klanten én hen de beste service aan te bieden.”

De opening van de 'Kletskassa' in Zonhoven.