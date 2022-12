IN BEELD. Limburgers genieten van potje schaatsen op bevroren Heidestrand

Genk Werknemers Ikea-distribu­tie­cen­trum in Genk leggen werk neer tegen ‘onwerkbare werkomstan­dig­he­den’: “Met een deken zitten we op onze heftrucks”

De werknemers van het Ikea-distributiecentrum in Genk hebben vandaag het werk neergelegd. Ze vragen dringend maatregelen om hun job opnieuw werkbaar te maken. “Er zijn al een jaar lang problemen met onze lonen die niet correct uitbetaald worden én we moeten in ijskoude temperaturen werken”, klinkt het verontwaardigd.

