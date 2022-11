IN BEELD. Kunstenaars blazen voor de laatste keer leven in oude wasserij Blanca in Zonhoven

Ook dit jaar renoveerde het team van Art 27 een leegstaand pand dat gesloopt zal worden terug naar hoe het vroeger was, met daaraan heel wat kunstwerken toegevoegd. Dat gebeurt een keer niét in Heusden-Zolder door een gebrek aan leegstaande gebouwen, maar in de voormalige wasserij Blanca verderop in Zonhoven. Daarnaast was er nog een dorpscafé en een eethuis, allemaal pal in het centrum en intussen door het team in ere hersteld.