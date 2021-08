Graf van neergestoken Jason (22) vernield na vermoedelijke brandstichting: “Uitgerekend op zijn verjaardag”

Zonhoven/Genk Nieuwsgie­rig naar ontharding in Kauwbos­straat en Boekrakel­aan? Infomoment vindt woensdag plaats

17 augustus Komende woensdag 18 augustus organiseert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een infomoment rond de ontharding van de Kauwbosstraat in Zonhoven en de Boekrakelaan in Genk. De ontharding kadert in een ruimer plan om de natuurwaarden te versterken in De Wijers, een natuurgebied dat zich over zeven Limburgse gemeenten uitstrekt.