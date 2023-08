Snelheids­dui­vel rijdt 120 kilometer per uur waar toegestane snelheid amper 50 kilometer per uur bedraagt

De lokale politie van zone Limburg Regio Hoofdstad hield vrijdag verkeerscontroles waarbij verdachte voertuigen uit het verkeerd gehaald werden. Zo werd een bestuurder gespot aan een snelheid van 120 kilometer per uur op een locatie waar je maximum 50 kilometer per uur mag rijden op de Boudewijnlaan in Diepenbeek.