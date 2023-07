Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zonhoven vandaag

Hoe goed ken jij Zonhoven echt? Kom het te weten tijdens de fotofiets­zoek­tocht

Het is intussen een traditie geworden in Zonhoven, de jaarlijkse fotofietstocht die telkens in de zomervakantie van start gaat. Ook dit jaar kan je erop uit trekken en de meest diverse plekjes van de gemeente leren kennen.