Gemeentediensten gesloten op 15 augustus

Hasselt Dronken bestuurder die voorlopig rijbewijs verliest, wordt opgehaald door andere dronken chauffeur

Politie Limburg Regio Hoofdstad hield in de nacht van zaterdag op zondag alcohol- en drugscontroles op drie plaatsen. In Lummen werd er gecontroleerd in de Gestelstraat, in Zonhoven werd er halt gehouden op de N74 en in Hasselt werden de bestuurders op de Gouverneur Verwilghensingel gecontroleerd.

31 juli