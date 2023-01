Gejaagde drugsrunner wordt betrapt met ketamine en lsd-strips: parket vraagt 30 maanden cel

De beklaagde liep op 20 september 2021 in Zonhoven tegen de lamp. Naast een te hoge snelheid merkte de politie een defect remlicht op. In zijn voertuig trof de politie naast de joint nog 101 gram ketamine en 50 lsd-strips aan. De verdachte verklaarde de drugs te moeten afleveren in Zonhoven. Hij zou als drugsrunner actief zijn omdat hij een schuldenberg had opgebouwd. Die schulden maakte hij met andere inbreuken op de drugswet zoals het opzetten van een wietplantage. Uit berichten op zijn gsm leerden de speurders nog dat de Nederlander ook handelde in cocaïne en xtc.

Sinds zijn onderschepping zit de man in voorhechtenis. In België beschikt hij nog over een blanco strafblad, maar in Nederland liep de veertiger al een veroordeling tot drie jaar cel op voor drugsdelicten. Zijn advocate Julie Nivelle pleitte voor een straf met volledig uitstel, uitgezonderd het deel dat haar cliënt in voorhechtenis zat. Het bezit van ketamine en lsd werd niet betwist, maar de handel in wiet, cocaïne en xct werd wel ontkend. “Deze zijn nooit naar België vervoerd, wel naar Kerkrade”, aldus meester Nivelle. “Het is onmogelijk om hem daarvoor in België te vervolgen.”