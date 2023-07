Fotografe legt zeldzame roze sprinkhaan vast op beeld in haar tuin: “Gaat om een diertje met een genetische afwijking”

Taika Brandorf woont vlakbij een natuur- en heidegebied in Zonhoven en is actief als hondencoach en fotografe. Normaal fotografeert ze vooral katten en honden, maar zaterdag dook plots een veel zeldzamer diertje op voor haar camera. “Ik was in onze tuin verschillende sprinkhaansoorten aan het bekijken, want er zitten er veel hier”, vertelt ze. “Opeens zag ik een wel heel opvallend roze exemplaar. Ik had nog nooit zoiets gezien, dus ik heb er meteen een paar foto’s van gemaakt.”