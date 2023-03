Fietsster lichtgewond bij ongeval in Zonhoven

Twee jaar cel voor dieven die Delhaize viseerden: “Of ik die sterke drank gestolen heb? Geen idee”

Een 25-jarige man uit Leopoldsburg en zijn kompaan (31) sloegen twee jaar lang toe bij verschillende Delhaize-filialen over het hele land. Ze verwijderden de anti-diefstal beveiliging van flessen sterke drank en pleegden zo een tiental diefstallen. Tot één van hen op heterdaad betrapt werd door een winkeldetective. “Ik kan niet bewijzen of ik het gedaan heb of niet,” klonk het voor de strafrechter.