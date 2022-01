En plots is het Instagramaccount van Els (28) volledig verwijderd: “Acht jaar lang waardevol fotografiewerk gewist”

ZonhovenHet was voor de Zonhovense Els Dupont (28) deze week even schrikken toen ze haar Instagram wilde checken. Van de ene dag op de andere bleek haar account te zijn verwijderd. “Omdat het zogezegd in strijd was met de gebruiksvoorwaarden”, kreeg ze te horen. De jonge vrouw verliest in één vingerknip tal van mooie herinneringen en weet niet hoe ze die nog kan terugkrijgen.

Natuurlijk worden er geregeld accounts verwijderd op Instagram. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er expliciet materiaal online wordt gezet, iemand zich valselijk uitgeeft voor iemand anders of haatdragend taalgebruik wordt gehanteerd. Van dat alles was bij Els geen sprake. De copywriter deelde er enkel wat leuke beelden, vaak vanop de vele reisbestemmingen die ze bezocht.

Onomkeerbaar

“Het besluit is volgens Instagram onomkeerbaar”, zucht Els. “Terwijl ik absoluut niets kan bedenken wat aan de basis zou kunnen liggen. De enige mogelijke oorzaak lijkt me dat er een hacker is opgetreden of dat er gewoon een systeemfout in het spel is.”

De impact voor de Zonhovense is wel zwaar. Instagram behoort tot de sociale media, maar het is ook een manier om leuke herinneringen te vereeuwigen. Het verdwijnen van een account is dus als een fotoalbum dat plots uit de kast wordt weggenomen. “Acht jaar lang heb ik op mijn account mijn passie voor reizen gedeeld. Instagram gaf me een platform voor mijn fotografiewerk. Alleen al omwille van deze waardevolle herinneringen hoop ik dat de fout kan worden rechtgezet. Ik besef ook wel dat er ergere dingen in de wereld zijn, dan een verwijderd account, toch blijft het een vervelende kwestie die ik graag wil aankaarten.”

Bezwaar

In het hulpcentrum van Instagram, dat net als Facebook onderdeel is van het bedrijf Meta, wordt uitgelegd dat je altijd bezwaar kan maken tegen de beslissing. “Die kans heb ik zelfs nooit gekregen”, zegt Els. “Mijn profiel werd meteen permanent verwijderd.” En het blijkt moeilijk om daadwerkelijk iemand binnen het bedrijf daarover aan te spreken. “Alle hulp is momenteel welkom”, laat Els nog weten. “Eeuwige dankbaarheid is dan jouw deel.” Ook de krant probeerde al contact op te nemen met Instagram om te vragen op welke basis dergelijke beslissingen genomen worden. Momenteel kregen we daarop geen antwoord.