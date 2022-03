Drankbottelarij Konings NV schenkt appelsap aan Depot Margo

Diepenbeek Dol op bloesems? Diepenbeek verandert eind april in paradijs tijdens ‘Bloesem­krie­bels’

Natuurliefhebbers die haast niet kunnen wachten om de prachtige bloesems in Limburg te bewoneren, houden best zaterdag 23 en zondag 24 april vrij in hun agenda. In dat weekend wordt het centrum van Diepenbeek omgetoverd tot een bloesemparadijs tijdens het event ‘Bloesemkriebels’.

11:19