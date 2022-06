De Drij Dreven tijdelijk afgesloten vanaf 21 juni

Houthalen-Helchteren Paardende­kens gestolen aan Oude Postbaan

Bij een inbraak in een loods op de Oude Postbaan in Houthalen-Helchteren zijn verschillende paardendekens, zadels en andere verzorgingsproducten voor paarden gestolen. De diefstal werd donderdag vastgesteld door politie CARMA. Er viel overigens ook een verkeersongeval te noteren binnen deze politiezone. Op de Opitterkiezel in Bree is woensdagavond rond 17 uur een ongeval gebeurd tussen een personenwagen en een fietser. Een 60-jarige man uit Bree raakte gewond.

16 juni