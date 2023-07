Wolf August is dood en dat is slecht nieuws: “Zijn territori­um ligt nu voor het grijpen”

De wolf die vanmorgen is doodgereden op de N76 in Meeuwen is zo goed als zeker August. De tanden van het dier vertonen een slijtage die enkel van een oudere wolf kan zijn en zijn maag stak vol met voedsel dat bedoeld was voor zijn jongen. Zijn overlijden is niet alleen voor de welpen een grote ramp, maar ook voor de provincie en het wolvengebied zijn er gevolgen. Welke wolf gaat zijn territorium innemen? En waarom zal het aantal wolvenaanvallen op schapen en ander vee net toenemen?