Avondmarkt strijkt op 8 juli neer in Zonhoven

Genk IN BEELD. Drie dagen feest, muziek en sfeer in Genk tijdens Genk on Stage

Na twee jaar van coronastilte was Genk dit weekend weer de setting voor het grootste gratis festival van Limburg. Genk on Stage mocht dit jaar kleppers als Bart Peeters, Compact Disk Dummies en Discobar Galaxie verwelkomen en dat heeft de organisatie geweten. Op vrijdag en zaterdag mocht het festival al zo’n 50.000 bezoekers verwelkomen. “En dan is onze hoofdact, De Jeugd van Tegenwoordig, zelfs nog niet gepasseerd", klinkt het.

26 juni