200.000 keer bedankt! Deze Zonhovense verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022

ZonhovenLiefst 200.000 keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Zonhoven aangeklikt het voorbije jaar. Van het Instagram-account van de Zonhovense Els Dupont (28) dat plots verdween en Zonhoven als de natste plek van Vlaanderen tot onze ‘Beloofd is Beloofd’-reeks waarin uw prangende vragen over de gemeente beantwoord werd. Een grote dank aan onze lezers, en dat meer dan 200.000 keer!

Als HLN-lezer leefde u heel 2022 lang met tal van verhalen mee. Zo ook met wat Els Dupont (28) uit Zonhoven dit jaar plots overkwam. Haar Instagram-account werd plots verwijderd en daarmee ook acht jaar fotografiewerk. “Omdat het zogezegd in strijd was met de gebruiksvoorwaarden”, kreeg ze te horen. Maar van expliciet materiaal, zich valselijk uitgeven voor iemand anders of haatdragend taalgebruik was er nooit sprake. Hoe dan ook verloor de jonge vrouw dit jaar zo van de ene op de andere dag tal van mooie herinneringen. Ook u voelde met haar mee.

Verder ontdekte u dit jaar ook een mooie - vooral droge - kant van Zonhoven. Zo toonde de droogtekaarten van het KMI nog een 'normale toestand’ in de gemeente tijdens de toenemende droogte in de zomer. Een gegeven wat ook de interesse bij u als lezer opwekte, dus nam onze redactie u mee op bezoek. Wat blijkt? “De Boomsteeg de natste plek van Vlaanderen? Moeilijk te geloven hè, als je ziet hoe droog mijn gras er bijligt”, vertelden de buren. Was er dan toch een groene tuin te vinden, dan was er gesproeid.

Ook aan de vissenvijvers was het deze zomer opvallend droog en daar zijn ook de vissen niet blij mee.

De natste plek van Vlaanderen ligt in Zonhoven, maar ook daar bleek deze zomer alles droog.

Maar u maakte zich dit jaar ook zorgen om de verschillende kinderopvangen. Zo werd een onthaalmoeder uit Zonhoven van kinderopvang Ferm geschorst na een klacht. In die klacht werd melding gemaakt van het slaan tegen het hoofd van minstens twee kindjes. Eén van hen zou op dat moment in een babystoel hebben gelegen. Nog is er sprake van “continu ruw gedrag, het trekken aan de armen en sleuren over de grond”. Een verhaal waar ook u als lezer van wakker lag.

Antwoorden kreeg u dan weer in onze ‘Beloofd is Beloofd’-reeks, waarin onze redactie dit jaar ook de beloftes van de gemeente Zonhoven onder de loep nam. Anno 2022 is er van die beloftes al één en het ander te zien. Zo zijn de schoolomgevingen en routes op het grondgebied aangepakt, werd de begraafplaats in het centrum heringericht en houden voortaan tien camera’s mogelijke overlast in het oog. Ook de renovatie van de buitenschil van het gemeentehuis is definitief rond.

Burgemeester Johny De Raeve aan de heringerichte begraafplaats.