Vandalen viseren openbaar toilet aan gemeente­school: “Er is zelfs geprobeerd brand te stichten”

Wie dringend naar het wc moet, mag normaal gezien steeds gebruikmaken van het toilet voor mensen met een beperking aan de speelplaats van gemeenteschool Pierenbos in Halle-Zoersel. Die openbare voorziening is echter al meermaals toegetakeld door vandalen. De wc is momenteel buiten gebruik.