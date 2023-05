Zoerselse wijk Risschot strikt Sam Gooris voor haar driedaags feest

Peter Robberecht lanceert educatieve spellen met veel amusements­waar­de: “Stiekem hoop ik dat de spellen van FLEXIQ op elk Sinter­klaas­lijst­je terechtko­men”

Peter Robberecht richtte begin 2022 zijn eigen spellenuitgeverij FLEXIQ op. Hij heeft voorlopig negen spellen die gericht zijn op het aanpassingsvermogen van kinderen te bevorderen, maar allemaal met een hoog amusementsgehalte. Het lijkt een schot in de roos, want eind dit jaar zullen de spellen al in 30 landen wereldwijd te verkrijgen zijn en dat op nog geen twee jaar tijd. “Simpele regels, een leuk design en een korte spelduur: dat is de basis al mijn spelletjes”, zegt Peter. We speelden er enkele.