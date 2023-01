Zoerselse verenigingen die Z-passers korting geven, krijgen helft terug van gemeente

Antwerpen Om naar uit te kijken in 2023: wist je dat dit het laatste jaar is om museum Mayer van den Bergh te bezoeken?

Museum Mayer van den Bergh is een van de meest miskende musea in Antwerpen, hoewel het wereldberoemde schilderij ‘Dulle Griet’ van Bruegel er te bezichtigen is. Maar wist je dat 2023 het laatste jaar is om het museum in zijn huidige staat te bezoeken?

