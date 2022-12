Zoerselse sportdienst haalt twee prijzen binnen

Zoersel Speelgoed­win­kel viert tiende verjaardag: drie dagen lang twintig procent korting

De winkel voor duurzaam speelgoed ‘Kiki’ in Sint-Antonius Zoersel bestaat intussen tien jaar. “Het is schitterend om te zien hoe iedereen hier met een blij gezicht buitengaat”, glundert zaakvoerster Pascale Schupp (59), die de mijlpaal niet zomaar laat voorbijgaan. Terwijl je vrijdag en zaterdag koopjes kan doen aan twintig procent korting in de zaak zelf, is dat zondag het geval in de webshop.

