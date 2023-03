Zoersels cultuurhuis laat kunstwerken van Paul Gees en Frie J. Jacobs in dialoog treden

Beide kunstenaars hebben een band met Zoersel. Zo woont en werkt Frie J. Jacobs al enkele decennia in Zoersel. Van Paul Gees is de Poortwachter sinds twee jaar te vinden in het Hallehof in Halle-Zoersel . Het werk werd geschonken aan de gemeente door Lia Schelkens.

Natuurlijke materialen

De Zoerselse cultuurdienst besloot beide artistieke talenten samen te brengen in de Bijl vanwege de vele raakvlakken. Als interdisciplinair kunstenaar vervaardigt Jacobs schilderijen, tekeningen, driedimensionale en digitale werken, handgemaakte kunstenaarsboeken... Dat doet hij met alles wat in de natuur voorkomt: planten, zaden, houtskool, bijenwas, regen, vuur... Hij gebruikt ook fotografie, videografie en acryl- en olieverf. Gees onderzoekt in zijn werk dan weer de relatie tussen natuur en cultuur. In zijn bedacht samengestelde composities voeren evenwicht, spanning en geraffineerd gevoel voor verhoudingen de boventoon. Daarbij valt het weloverwogen materiaal van hout, metaal en steen toch wel op. In ‘Unfinished’ plaatst cultuurhuis de Bijl de werken van de twee kunstenaars in dialoog. Een groot gevoel voor poëzie in hun kunststukken vormt de rode draad.