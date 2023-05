Zoerselaars mogen vanaf 1 juni aan voordeeltarief gaan zwemmen in zwembad van Beerse

‘Havenoor­log’ nog niet voorbij. Bestuur jachtclub weerlegt ‘alle’ beschuldi­gin­gen: “Nachtla­waai? We zijn nooit na 22 uur open”

Jachtclub Taxandria in Turnhout is verbouwereerd dat het stadsbestuur het clubschip van Taxandria in de jachthaven aan de Nieuwe Kaai wil sluiten. Het bestuur van de club zegt met alles in orde te zijn en geen problemen te veroorzaken. Maar zijn ze écht wel met alles in orde?