Zoerselaars kunnen coronacertificaat gratis afdrukken in bibliotheek

Beveren/Antwerpen Legendari­sche Spaanse winkel El Valenciano heropent de deuren: “Klaar voor de volgende honderd jaar”

30 juli Bijna honderd jaar lang was El Valenciano in Antwerpen dé winkel waar liefhebbers van de Spaanse keuken hun jamón en benodigdheden voor een paella kwamen kopen. Onder meer Wannes Van de Velde en Matthias Schoenaers waren vaste klanten en zelfs koningin Fabiola kwam er over de vloer. Vijf jaar na de sluiting blazen uitbaters Robert Lorrain en Sigrid Aesseloos de zaak nu nieuw leven in, niet langer in Antwerpen, maar 20 kilometer verderop in Beveren.