Zoersel ruimt zwerfvuil

Zoersel Paaltjes op parkeer­stro­ken vlakbij E34 moeten overnach­ten­de truckers en hun zwerfvuil weren

Zwerfvuil in de bermen aan het op- en afrittencomplex van de E34 in Zoersel vormt een hardnekkig probleem. Het afval wordt voornamelijk achtergelaten door truckers die de nacht doorbrengen op de parkeerstroken op de brug over de autostrade. Daarom is maandag beslist dat paaltjes moeten verhinderen dat vrachtwagens op deze onofficiële rustplaats stoppen.

28 maart