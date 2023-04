Zoersel opent kindvriendelijke fietsroute

Voetbal tweede nationale B Emrah Bostanci komt met Lille United niet in actie: “We hadden als groep liever gespeeld”

Ruim een uur voor de aanvang van de topper tussen Lille United en Cappellen in tweede nationale B besliste ref De Clercq om het provinciale duel af te gelasten. Oorzaak was wateroverlast ter hoogte van een hoekschopvlag. Beide ploegen konden niet anders dan zich bij dat besluit neer te leggen. Al was er bij beide ploegen wel de wil om het duel af te werken.