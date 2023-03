Zoersel neemt twee elektrische deelwagens in gebruik

Ook de gemeente Zoersel is op de trein van deelwagens gesprongen. Zowel medewerkers van de gemeente als particulieren kunnen voortaan gebruikmaken van twee elektrische auto’s van het deelplatform Kenis Share. Die staan gestald aan het gemeentehuis langs de Handelslei in Sint-Antonius Zoersel.

Groep Kenis heeft garages in Geel, Turnhout, Herentals en Antwerpen. Het bedrijf heeft ook een systeem voor deelwagens, met intussen 140 voertuigen, hoofdzakelijk verspreid over Vlaanderen. In de Kempen zijn die alvast te vinden in Oud-Turnhout, Turnhout en Vorselaar. Weldra volgen nog Merksplas, Wuustwezel en Berlaar.

Geen tweede eigen auto meer

Ook Zoersel mag aan dat lijstje toegevoegd worden. Naast de fietsenstalling aan het gemeentehuis staan twee gloednieuwe, volledig elektrische wagens van het type Renault Zoe te blinken. Deelwagens hebben al vlot hun ingang gevonden in steden, maar in meer landelijke omgevingen is rendabiliteit toch nog een uitdaging. Daarom werkt Kenis Share samen met gemeenten. “Via de gemeente hebben we een garantie van afname. Die tachtig uur per maand per auto kunnen gebruikt worden door medewerkers van de gemeente, voor wie dat dus eigenlijk een plafondprijs is”, vertelt Tony Deruyter, die de deelmobiliteit in goede banen leidt voor Groep Kenis.

Quote Voor iedereen die geen 10.000 kilometer per jaar rijdt, komt een deelwagen voordeli­ger uit Marc De Cordt , Schepen voor Mobiliteit en Milieu

Voor de gemeente Zoersel komt dat goed uit, want ze stond op het punt bijkomende voertuigen te kopen voor haar personeel. De vele overige uren kunnen burgers met de deelwagens rijden. “De ervaring leert dat het proces redelijk traag op gang komt. Al zijn er toch ook al enkele inwoners die vragen waar die deelauto’s blijven”, aldus Marc De Cordt, schepen voor Mobiliteit en Milieu. “Voor iedereen die geen 10.000 kilometer per jaar rijdt, komt een deelwagen voordeliger uit.”

Volledig scherm Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) nam al eens plaats in de elektrische deelwagen © emz

“We mikken in Zoersel vooral op wie thuis twee wagens heeft. Gezinnen vragen zich af of ze die nog wel nodig hebben, zeker nu er alsmaar meer thuisgewerkt wordt. Dan is het aanbod van een deelauto financieel en praktisch heel interessant”, zegt Deruyter. “Terwijl gebruik door de gemeente vaak erg gepland is, gebeurt dat bij particulieren eerder last minute. Dat maakt het wel een complementair systeem. Als de rendabiliteit toeneemt, zal de garantie van afname door de gemeente qua prijs ook afnemen, zonder dat ze daardoor minder uren ter beschikking heeft. Eigenlijk is die afnamegarantie een katalysator om het systeem draaiende te krijgen.”

Uurtarief plus 27 cent/kilometer

Wie een auto wil reserveren, doet dat via de app of website van Kenis Share. Als de reservatie geactiveerd is, kan je de deuren ontgrendelen via Bluetooth. Het basistarief is 3,99 euro per uur. Vanaf 7 uur tot en met 12 uur is dat een vast bedrag van 29 euro. Als je langer dan 12 uur en tot 24 uur rijdt, betaal je 45 euro. Daarbovenop komt een vergoeding van 27 cent per kilometer. Regelmatige gebruikers van Kenis Share kunnen genieten van het PLUS-tarief van 29 euro voor 24 uur (exclusief kilometervergoeding).

De wagens hebben een autonoom bereik van 400 kilometer. Laadpas geschikt voor de meeste laadpalen inbegrepen in het gebruik, net als taksen en verzekeringen. De deelwagens ophalen of terugbrengen doe je steeds aan de halte aan het gemeentehuis. Daar moet je ze ook inpluggen, zodat ze steeds kunnen opladen.

Volledig scherm De twee elektrische deelwagens staan aan het gemeentehuis op de Handelslei in Sint-Antonius Zoersel © emz

