Zoersel helpt Oekraïense oorlogsvluchtelingen aan werk

Grobbendonk Vrijwilli­gers vaccinatie­cen­trum getrak­teerd als dankjewel voor hun strijdvaar­dig­heid

Vrijdagavond werden in de Volle Vaart in Grobbendonk de vele vrijwilligers van het vaccinatiecentrum getrakteerd op lekker eten en drinken. De eerste prikjes werden gezet op 24 februari 2021, een dik jaar later, op 30 maart 2022, werden de laatste vaccins toegediend.

30 april