Zoersel gaat nog harder strijden tegen kansarmoede bij gezinnen

“Stoppen op hoogtepunt”: Vice City neemt na tien jaar afscheid met nog één laatste, knallend feest

Wie Vice City niet kent, heeft de afgelopen tien jaar onder een steen geleefd, of is toch alleszins niet buiten gekomen. Het reizend feestconcept dat vooral inzet op disco en house geeft er na tien jaar de brui aan. De vier vrienden boven Vice City zijn intussen met andere dingen bezig en de helft woont zelfs niet meer in Antwerpen. Zaterdag geven ze een laatste zestien uur (!) durend festijn bij Stormkop met twee Amerikaanse kleppers van deejays. “We gaan Vice City niet blijven uitmelken tot er niets meer van over blijft.”