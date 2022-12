Zoersel en Zandhoven tonen interesse om in Lille te gaan zwemmen: “Goede optie bij aantrekkelijke prijs”

Scholen overtuigen

De gemeente Lille is momenteel in samenwerking met Sportoase een nieuwe sportsite zwembad realiseren op site Balsakker. Dat zou over twee jaar klaar moeten zijn. Qua timing is dat voor Zoersel en Zandhoven ideaal, want het zwembad ‘t Preventorium in Pulderbos heeft nog een milieuvergunning tot en met eind 2024, wat eventueel maximaal nog met een jaar verlengd zou kunnen worden. “Voor Ranst is Lille geen optie, want het is te ver. Zandhoven en Zoersel hebben duidelijk gemaakt dat er wel interesse is. Tegen het einde van het jaar zullen wij onze zwemuren doorgeven, waarvan Lille dan een simulatie en prijs voor zal maken in de loop van volgend jaar. Die prijs kunnen we dan leggen naast de simulaties om een eigen zwembad te bouwen. Als we met twee naar Lille kunnen en Ranst naar de andere kant kijkt, zou dat bij een aantrekkelijke prijs wel een goede optie zijn. We moeten ook nog wel de scholen overtuigen, want zij vonden Wijnegem in het verleden te ver, terwijl Lille ongeveer hetzelfde is qua afstand.”